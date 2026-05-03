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UEFA Champions League
23:45 - 09.09
Barcelona
vs
Feyenoord
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
ROY
FILIP FELIX

-

-

-

-

-

-

UEFA Champions League
23:45 - 09.09
VfB Stuttgart
vs
Viking
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
NICK
NEMO

-

-

-

-

-

-

UEFA Champions League
02:00 - 10.09
Liverpool
vs
Atletico Madrid
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3 - 2
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2 - 0
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2 - 3
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3 - 2
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2 - 0
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2 - 3
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ROY
MAX RIO

-

-

-

-

-

-

UEFA Champions League
02:00 - 10.09
Napoli
vs
Arsenal
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0 - 1
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2 - 0
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2 - 0
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0 - 1
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2 - 0
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2 - 0
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NICK
KEN RAVEN

-

-

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-

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VĐQG Uzbekistan
20:30 - 09.09
FC OKMK Olmaliq
vs
Pakhtakor
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3 - 1
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1 - 2
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2 - 1
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3 - 1
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1 - 2
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2 - 1
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-

-

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Cúp Nga
21:00 - 09.09
Dynamo Kirov
vs
FC KAMAZ
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2 - 0
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1 - 1
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1 - 3
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2 - 0
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1 - 1
Flag Flag
1 - 3
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XMEN

-

-

-

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-

-

Ngoại hạng Ai Cập
21:00 - 09.09
Pyramids FC
vs
El Gounah
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1 - 1
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0 - 3
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2 - 0
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1 - 1
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0 - 3
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2 - 0
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TOM

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-

-

-

-

Ngoại hạng Ai Cập
21:00 - 09.09
Future FC
vs
Wadi Degla SC
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0 - 0
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0 - 3
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1 - 2
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0 - 0
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0 - 3
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1 - 2
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JOHAN

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-

-

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-

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UEFA Youth League
21:00 - 09.09
Liverpool U19
vs
Atletico Madrid U19
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0 - 0
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2 - 0
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2 - 0
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0 - 0
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2 - 0
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2 - 0
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ZANE

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-

-

-

-

-

Cúp Nga
21:00 - 09.09
FC Murom
vs
Veles Moscow
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0 - 1
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1 - 0
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2 - 2
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0 - 1
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1 - 0
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2 - 2
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Cúp Nga
21:00 - 09.09
Sokol Saratov
vs
FC Leningradets
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0 - 2
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0 - 1
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0 - 2
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0 - 1
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-

-

-

-

-

Greek Cup
21:00 - 09.09
OFI Crete FC
vs
Nestos Chrysoupoli F.C.
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Ngoại Hạng Kazakhstan
21:00 - 09.09
FC Kairat
vs
Zhenis
Flag
1 - 2
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3 - 1
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1 - 2
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1 - 2
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3 - 1
Flag Flag
1 - 2
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-

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-

-

-

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Cúp Nga
21:00 - 09.09
FK Kaluga
vs
FC Ufa
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

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VĐQG Uzbekistan
21:00 - 09.09
Neftchi Fergana
vs
Termez Surkhon
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0 - 3
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2 - 1
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0 - 0
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0 - 3
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2 - 1
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0 - 0
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Cúp Slovakia
21:30 - 09.09
FC Banik Prievidza
vs
Banik Lehota
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1 - 3
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1 - 2
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1 - 4
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1 - 3
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1 - 2
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1 - 4
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Cúp Croatia
21:30 - 09.09
NK Uskok
vs
HNK Gorica
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0
HT 0 - 0
0 - 0
0 - 0

-

-

-

-

-

-

VĐQG Phần Lan
22:00 - 09.09
HJK Helsinki
vs
Inter Turku
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1 - 0
Flag Flag
3 - 3
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1 - 1
Flag
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1 - 0
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3 - 3
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1 - 1
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TONI

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-

Cúp Nga
22:00 - 09.09
Volgar Astrakhan
vs
Volga Ulyanovsk
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2 - 2
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2 - 2
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0 - 3
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2 - 2
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2 - 2
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0 - 3
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VĐQG Georgia
22:00 - 09.09
FC Samgurali Tskhaltubo
vs
Dila Gori
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1 - 1
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2 - 3
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0 - 1
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1 - 1
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2 - 3
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0 - 1
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Zhejiang City Basketball League
18:30 - 09.09
Ninghai
vs
Quzhou

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
22:45 - 09.09
Nữ Puerto Rico
vs
Nữ Trung Quốc
STEP

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
01:45 - 10.09
Nữ Italy
vs
Nữ Australia

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Men's Basketball
08:00 - 10.09
Iran
vs
Qatar
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:05 - 10.09
Mineros de Zacatecas
vs
Diablos Rojos del México
STEP

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Men's Basketball
11:00 - 10.09
Jordan
vs
Đài Loan
ALAN

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Men's Basketball
14:00 - 10.09
Hàn Quốc
vs
Ả Rập Xê Út
TOMMY

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
14:00 - 10.09
Quezon Huskers
vs
Basilan Viva Portmasters

-

-

-

-

-

-

National Basketball League
15:30 - 10.09
Melbourne United
vs
New Zealand Breakers
ALAN

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
16:00 - 10.09
Abra Weavers
vs
Caloocan Kankaloo

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
16:30 - 10.09
Italy Women/Australia Women
vs
Nữ Tây Ban Nha

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Men's Basketball
17:00 - 10.09
Nhật Bản
vs
Indonesia
STEP

-

-

-

-

-

-

Philippines MPBL
18:00 - 10.09
Marikina Shoemasters
vs
Bulacan Kuyas

-

-

-

-

-

-

Vietnam VBA
19:30 - 10.09
Nha Trang Dolphins
vs
Sài Gòn Heat
TOMMY

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
22:45 - 10.09
Nữ Bỉ
vs
Germany Women/South Korea Women
ALAN

-

-

-

-

-

-

FIBA Women Basketball World Cup
01:45 - 11.09
Nữ USA
vs
Hungary Women/Japan Women

-

-

-

-

-

-

Asian Games - Men's Basketball
08:00 - 11.09
Trung Quốc
vs
Kazakhstan
ALAN

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
08:15 - 11.09
Correcaminos UAT Victoria
vs
Dorados

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:00 - 11.09
Santos del Potosí
vs
Fuerza Regia de Monterrey
STEP

-

-

-

-

-

-

Liga Nacional de Baloncesto Profesional
09:05 - 11.09
Mineros de Zacatecas
vs
Diablos Rojos del México

-

-

-

-

-

-

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WTA 125K Antalya 4, Turkiye Women Singles
19:30 - 09.09
Irene Burillo Escorihuela
vs
Miriam Bianca Bulgaru
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Irene Burillo Escorihuela
-
-
-
-
-
Miriam Bianca Bulgaru
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Montreux, Switzerland Women Singles
21:35 - 09.09
Nuria Brancaccio
vs
Dalma Galfi
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nuria Brancaccio
-
-
-
-
-
Dalma Galfi
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
22:30 - 09.09
Zheng Qinwen
vs
Elena Rybakina
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Zheng Qinwen
-
-
-
-
-
Elena Rybakina
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
23:00 - 09.09
Facundo Diaz Acosta
vs
Alejandro Moro Canas
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Facundo Diaz Acosta
-
-
-
-
-
Alejandro Moro Canas
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles
23:30 - 09.09
Laslo Djere
vs
Gabriele Piraino
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Laslo Djere
-
-
-
-
-
Gabriele Piraino
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Women Singles
23:40 - 09.09
Mirra Andreeva
vs
Coco Gauff
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Mirra Andreeva
-
-
-
-
-
Coco Gauff
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
00:10 - 10.09
Raul Brancaccio
vs
Pablo Llamas Ruiz
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Raul Brancaccio
-
-
-
-
-
Pablo Llamas Ruiz
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
01:00 - 10.09
Karen Khachanov
vs
Alexander Blockx
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Karen Khachanov
-
-
-
-
-
Alexander Blockx
-
-
-
-
-
LUCAS

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Seville, Spain Men Singles
01:15 - 10.09
Jaume Munar
vs
Gonzalo Bueno
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Jaume Munar
-
-
-
-
-
Gonzalo Bueno
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles
01:30 - 10.09
Valerio Aboian
vs
Andrea Pellegrino
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Valerio Aboian
-
-
-
-
-
Andrea Pellegrino
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

ATP Challenger Genoa, Italy Men Singles
02:00 - 10.09
Duje Ajdukovic
vs
Stefanos Sakellaridis
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Duje Ajdukovic
-
-
-
-
-
Stefanos Sakellaridis
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Barranquilla, Colombia Women Singles
02:40 - 10.09
Emiliana Arango
vs
Lee Carol Young Suh
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Emiliana Arango
-
-
-
-
-
Lee Carol Young Suh
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Women Doubles
03:00 - 10.09
Katerina Siniakova
Taylor Townsend
vs
Elise Mertens
Diana Shnaider
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Katerina Siniakova/Taylor Townsend
-
-
-
-
-
Elise Mertens/Diana Shnaider
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Barranquilla, Colombia Women Singles
03:50 - 10.09
Julia Riera
vs
Mary Stoiana
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Julia Riera
-
-
-
-
-
Mary Stoiana
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

WTA 125K Barranquilla, Colombia Women Singles
03:50 - 10.09
Nadia Podoroska
vs
Anna Blinkova
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nadia Podoroska
-
-
-
-
-
Anna Blinkova
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Women Doubles
04:10 - 10.09
Ashlyn Krueger
Robin Montgomery
vs
Gabriela Dabrowski
Luisa Stefani
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ashlyn Krueger/Robin Montgomery
-
-
-
-
-
Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

US Open Men Singles
06:30 - 10.09
Alexander Zverev
vs
Botic van de Zandschulp
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Alexander Zverev
-
-
-
-
-
Botic van de Zandschulp
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

US Open Men Doubles
08:10 - 10.09
Simone Bolelli
Andrea Vavassori
vs
Christian Harrison
Neal Skupski
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Simone Bolelli/Andrea Vavassori
-
-
-
-
-
Christian Harrison/Neal Skupski
-
-
-
-
-
VIC

-

-

-

-

-

-

Phan Thiet 3, Vietnam Men Singles
10:40 - 10.09
Blake Ellis
vs
Max Purcell
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Blake Ellis
-
-
-
-
-
Max Purcell
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

Xem thêm lịch trực tiếp
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Russia Cup
21:00 - 09.09
Ufa
vs
Orenburg
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ufa
-
-
-
-
-
Orenburg
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships
23:00 - 09.09
Bulgaria
vs
Bắc Macedonia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Bulgaria
-
-
-
-
-
Bắc Macedonia
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Russia Cup
23:00 - 09.09
ASK N. Novgorod
vs
VC Kuzbass Kemerovo
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
ASK N. Novgorod
-
-
-
-
-
VC Kuzbass Kemerovo
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

South American Championship Women
00:00 - 10.09
Nữ Chile
vs
Nữ Venezuela
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Chile
-
-
-
-
-
Nữ Venezuela
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

European Championships
00:00 - 10.09
Romania
vs
Latvia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Romania
-
-
-
-
-
Latvia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

South American Championship Women
03:00 - 10.09
Nữ Argentina
vs
Nữ Colombia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Argentina
-
-
-
-
-
Nữ Colombia
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-

South American Championship Women
06:00 - 10.09
Nữ Brazil
vs
Nữ Peru
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Nữ Brazil
-
-
-
-
-
Nữ Peru
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Championship
13:30 - 10.09
Thái Lan
vs
Australia
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thái Lan
-
-
-
-
-
Australia
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

Asian Championship
17:30 - 10.09
Iran
vs
Đài Loan
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Iran
-
-
-
-
-
Đài Loan
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

European Championships
20:00 - 10.09
Ba Lan
vs
Bồ Đào Nha
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Ba Lan
-
-
-
-
-
Bồ Đào Nha
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

European Championships
00:00 - 11.09
Thổ Nhĩ Kỳ
vs
Đức
Bảng điểm
S1
S2
S3
S4
S5
Thổ Nhĩ Kỳ
-
-
-
-
-
Đức
-
-
-
-
-
TYSON

-

-

-

-

-

-

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lol
Hitpoint Masters Summer 2026
21:20 - 09.09
CITA Kaizen
vs
Meavedron
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

Rift Legends Summer 2026
22:00 - 09.09
devils.one x KMT
vs
Lodis by Illuminar
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

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LIT Summer 2026
23:00 - 09.09
GMBLERS ESPORTS
vs
Zena Esports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

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EBL Finals 2026
23:00 - 09.09
ØTF
vs
Honvéd Esport
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

NLC Summer 2026
23:00 - 09.09
Deer Gaming
vs
Verdant
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

North American Challengers League Summer 2026
04:00 - 10.09
Maryville University
vs
NRG eSports
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
economy
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

dota2
EPL Masters II
19:04 - 09.09
Mousesports
vs
L1GA TEAM
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EPL Masters II
01:00 - 10.09
Klim Sani4
vs
Team Synapse
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

EPL Masters II
03:00 - 10.09
TBD
vs
TBD
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0
barrack
0 - 0
 tower
0 - 0
 skill
0 - 0

-

-

-

-

-

-

csgo
CCT 2026 Challengers Europe Series 6
20:45 - 09.09
NAVI Junior
vs
Fire Flux
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

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-

Thunderpick World Championship 2026 Closed Qualifier
21:00 - 09.09
EYEBALLERS
vs
Nemesis
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

-

-

-

-

CCT 2026 Europe Series 8
00:00 - 10.09
Leo
vs
SPARTA
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

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-

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ESEA Advanced Season 58 Europe
00:30 - 10.09
Falcons Force
vs
BERG
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

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PGL Masters Bucharest 2026 South America Closed Qualifier
03:00 - 10.09
Galorys
vs
Imperial
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0
H1 0 - 0
H2 0 - 0
H3 0 - 0

-

-

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GIẢI ĐẤU CHÍNH

TIN TỨC MỚI

Nhận định - soi kèo

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Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Newcastle vs Man City lúc 3h00 ngày 8/3/2026

Trong cuộc đối đầu giữa Newcastle vs Man City, các cầu thủ đội khách Man City hoàn toàn tự tin có được chiến thắng trong trận đấu này.

05/03/2026
Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Atletico Madrid vs Sociedad lúc 0h30 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

Nhận định soi kèo Wrexham vs Chelsea lúc 0h45 ngày 8/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Bayern vs Gladbach lúc 2h30 ngày 7/3/2026

05/03/2026
Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

Nhận định soi kèo Celta Vigo vs Real Madrid lúc 3h00 ngày 7/3/2026

04/03/2026

Video highlight

LỜI GIỚI THIỆU

Hiện tại ở Việt Nam, không còn quá nhiều người xem bóng đá TV nữa bởi mọi người có thể chọn một cách tốt hơn, đó là xem tructiepbongda trên mạng. Khi cách này vừa nhanh, đơn giản lại có thể xem ở bất kỳ nơi nào mà mình thích. Chính vì thế có rất nhiều trang web xem bong da truc tiep. Nổi bật trong số đó, Xoilac TV được ra đời và được đón nhận của cộng đồng fan hâm mộ yêu thích bóng đá.

Xoilac tv trực tiếp bóng đá
Xoilac TV trực tiếp bóng đá

Xoilac TV là gì?

Xoilac TV chính là website bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam hiện nay, đây là nơi mà bạn có thể xem truc tiep bong da với chất lượng cao và bình luận tiếng Việt miễn phí cùng cộng đồng fan hâm mộ đông đảo yêu thích Xoilac TV. Thêm vào đó, còn có thể tham khảo rất nhiều các thông tin về bóng đá cực kỳ bổ ích mỗi ngày.

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Xoilac TV Trực Tiếp Bóng Đá

Trong tất cả các website phát sóng bóng đá trực tiếp hiện nay tại Việt Nam. Website được nhiều người đánh giá và lựa chọn nhất phải kể đến Xoilacz.TV bởi chúng tôi đã có tên tuổi trên thị trường phát sóng trực tiếp bóng đá từ rất lâu cho đến nay.

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Xoilac TV – Kênh trực tiếp bóng đá tốc độ cao được yêu thích nhất

Nhắc đến Xôi Lạc Live thì gần như những ai thường xuyên theo dõi bóng đá trên mạng đến biết đến. Bởi chúng tôi phát sóng tất cả các giải đấu lớn nhất thế giới cũng như trong nước và trong khu vực khá đầy đủ. Để giúp mọi người có thể tìm và xem trực tiếp trận đấu mình thích dễ dàng và hoàn toàn miễn phí.

Thêm vào đó, Xoilac TV còn đầu tư rất nhiều tiền để sở hữu được công nghệ truc tiep bong da hiện đại nhất. Điều này làm cho toàn bộ các trận đấu được chúng tôi phát sóng đều có chất lượng cực kỳ cao, từ hình ảnh cho đến âm thanh và kích thước màn hình.

Đường truyền mà Xoi Lac TV sử dụng cũng cực kỳ hiện đại, để giúp cho tốc độ trận đấu diễn ra ổn đinh và mượt mà nhất, ngoài tên thường gọi người dùng còn biết đến chúng tôi với các tên khác như Xoivo TV. Khi xem trận đấu bóng đá mình thích tại đây, bạn gần như không bao giờ thấy các tình trạng như giật, bị diss hay lag xuất hiện.

Tại XoiLac Z còn có một đội ngũ BLV cực kỳ chuyên nghiệp và đông đảo. Mà chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức và tiền bạc mới chiệu mộ được. Đương nhiên các BLV này sẽ tham gia bình luận toàn bộ các giải bóng đá lớn do chúng tôi phát sóng. Giúp những phút giây xem tructiepbongda của bạn trở nên lôi cuốn và sinh động hơn.

Đương nhiên khi xem bóng đá trực tiếp tại đây, bạn cũng ít khi nào bắt gặp quảng cáo xuất hiện. Bởi chúng tôi luôn muốn trải nghiệm của người xem là tuyệt vời nhất. Cũng như không muốn làm phiền người xem từ đầu cho đến cuối trận đấu.

Với việc có rất nhiều ưu điểm như kể trên, Xoilac TV chính là website phát sóng tructiepbongda mà bạn nên lựa chọn. Khi muốn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mà mình muốn, với chất lượng và trải nghiệm tuyệt vời nhất.

Mục tiêu phát triển của Xoilac TV

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Sau nhiều năm xây dựng cũng như phát triển, hiện tại chúng tôi cũng đã hoàn thành được một phần lớn mục tiêu của mình. Khi thu hút hàng chục nghìn lượt truy cập vào đây mỗi ngày của mọi người. Để xem trực tiếp các trận đấu bóng đá mà mình thích.

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Xoilac TV nơi xem truc tiep bong da được yêu thích nhất hiện nay

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Địa chỉ xem bóng đá trực tuyến tốc độ cao full HD tại Xôi Lạc TV
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  • Bảng Xếp Hạng: Chúng tôi cũng cập nhật BXH cho toàn bộ các giải bóng đá hàng đầu ở trong nước cũng như thế giới. Để bạn biết được thứ hạng trên một BXH bất kỳ hay là thành tích của đội bóng mà mình yêu thích như thế nào chuẩn nhất
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  • Tips: Chúng tôi còn chia sẻ cho bạn những kinh nghiệm soi kèo nhà cái chuẩn xác nhất từ chuyên gia. Mà bạn có thể tham khảo để tăng tỷ lệ thắng khi cá cược bất kỳ trận đấu nào
  • Livescore: Đây là ứng dụng 7m mà khi bạn không thể xem tructiepbongda, bạn có thể sử dụng để xem tỷ số trực tiếp khi trận đấu đang diễn ra. Giúp bạn biết được kết quả của trận đấu như thế nào nhanh nhất.

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Giao diện đẹp mắt, dễ sử dụng

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Thêm vào đó, màu sắc mà chúng tôi lựa chọn cực kỳ hài hòa và đẹp mắt. Để làm nổi bậc những chức năng quan trọng của Xoilacz TV lên. Giúp bạn tìm được những thông tin mà mình cần nhanh nhất. Cũng như không bao giờ cảm thấy đau mắt khi nhìn quá lâu.

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Ưu điểm của kênh Xôi Lạc TV

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Giao diện của chúng tôi còn tương thích với nhiều hệ điều hành và thiết bị khác nhau. Cho nên bạn có thể truy cập vào đây bằng cả máy tính, điện thoại lẫn laptop,.. Để xem tructiepbongda hay các thông tin khác một cách dễ dàng.

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  • Giải đấu quốc gia Việt Nam – V-League
  • Giai vô địch bóng đá thế giới – World Cup
  • Giải vô địch bóng đá Châu Âu – Euro
  • Giải vô địch Nam Mỹ – Copa America
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Bình luận hấp dẫn

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  • Chúng tôi phát sóng trực tiếp bóng đá hoàn toàn miễn phí, nên bạn không cần phải trả bất kỳ chi phí nào khi truy cập vào Xoilacz.TV
  • Toàn bộ các giải bóng đá hấp dẫn nhất như Ngoại Hạng Anh, Serie A, La Liga, Bundesliga, World Cup, Euro,.. cũng được chúng tôi phát sóng đầy đủ. Giúp bạn tìm và xem bất kỳ trận đấu nào mình thích mỗi ngày
  • Link xem trực tiếp bóng đá cũng được Xôi Lạc TV cung cấp khá là sớm và đa dạng. Để bạn lựa chọn được link xem trận đấu mình thích nhanh nhất
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  • Chất lượng trong trận đấu được phát sóng tại Xoilac Z cũng cực kỳ cao, từ hình ảnh có độ phân giải cao, âm thanh chân thực đi kèm với màn hình kích thước chuẩn
  • Tốc độ mà trận đấu diễn ra cũng khà là ổn định và mượt mà. Cho nên bạn rất ít khi nào thấy xuất hiện giật hay lag
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  • Ngoài ra, XoilacTV còn cung cấp đầy đủ các thông tin trước trận đấu như đội hình xuất phát, phong độ hiện tại, sân tổ chức trận đấu, lịch sử đối đầu,.. cho đến bảng kèo của trận đấu. Cho bạn tham khảo trước khi trận đấu diễn ra.

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Điểm danh 1 số kênh xem trực tiếp bóng đá khác

Ngoài việc biết đến kênh trực tiếp bóng đá Xoilac TV là nguồn phát sóng tốt nhất, chúng tôi xin giới thiệu một số website có chất lượng đứng dưới Xôi Lạc TV có thể xem tạm thời như các kênh dưới đây:

  • #1: Xoilacz , Xoilac 1, 2, Xoilac 7, Xoilac 79, Xoilac96, Xoilac97, Xoilac365
  • Đài K+ TV ( K+1 | K+ Phong Cách)
  • 90Phut TV (91Phutz.TV | 90phut.net | 90Phut TV | 90m TV | 90P TV | 91Phut | 91Phut Link )
  • Cakhia TV (Cakhia5.net | Cà Khịa TV Cakhia TV | Ca Khia TV | | Ca Khia Link | Cakhia Live)
  • Mitom TV (Mitom1 | Mitom2 | Mi Tom TV | Mì Tôm TV)
  • Ra Khơi TV ( Rakhoi.TV | Rakhoi.link | Ra Khoi TV)
  • Đài VTV (VTV6 | VTV3 HD | VTV9)
  • Banthang TV ( Banthang TV | Banthang.live)
  • Vao Roi TV (Vaoroi.TV | VaoroiTV | Vào Rồi TV | Vaoroi TV)
  • Đài VTC (VTC1 | VTC11 | VTC7)
  • Thuckhuya TV ( Thức Khuya TV | Thuckhuya.TV | Thuc Khuya Link | Thuc Khuya TV)
  • Ngoac TV ( Ngoac.TV | Ngoác TV | Ngoạc TV | NgoacTV)
  • Thevang TV ( Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | Thevang TV | The Vang TV)
  • Sương TV (SuongTV | Sướng TV | SuongTV)
  • Thevang TV (Thẻ Vàng TV | Thevang.TV | The Vang TV)
  • Thedo TV (Thẻ Đỏ TV | Thedo.tv )
  • Ban Thang TV (Banthaag TV | Bàn Thắng TV)

Kết luận

Ở thời điểm hiện tại, Xoilac TV là website xem bong da truc tiep được yêu thích nhất, bởi vậy chúng tôi vẫn đang luôn nỗ lực để cải thiện mình và phát triển hơn nữa nhằm đáp ứng kỳ vọng của van hâm mộ. Xôi Lạc TV sẽ trở thành trang web tructiepbongda số 1 Việt Nam, là nơi xem bóng đá online chất lượng, tốc độ cao nhất.

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